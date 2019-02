Tramvia: da domani il viaggio si paga. Il punto della situazione

Sabato e domenica Firenze ha festeggiato la T2 della tramvia. A Novoli e San Donato, tra supereroi e musica, si è concluso il periodio - di due settimane - di gratuità della linea che collega piazza dell'Unità a Peretola. Da domani, lunedì 25, si dovrà acquistare il biglietto (biglietto valido 90 minuti 1,50 euro, biglietto 90 minuti a bordo 2,50 euro, biglietto SMS valido 90 minuti 1,80 euro) e entreranno in vigore i cambiati alle linee Ataf.

Due nuove linee

16

piazza Puccini <=> T1 Leopoldo

La nuova linea collegherà Piazza Puccini con la zona di Piazza di San Iacopino proseguendo poi fino a piazza Leopoldo nei pressi della fermata Leopoldo della linea T1 Leonardo)

68

Bagno a Ripoli <=> Villamagna

La linea collegherà i borghi di Brozzi, Quaracchi e Peretola, compresi tra le direttrici di Via Pratese e Via Pistoiese, con la fermata tramviaria ipogea GUIDONI della linea T2 Vespucci)

Cambiano percorso Viene cancellata la linea 22 (poiché sostituita dalla T2)

I cambiamenti delle linee già esistenti

5

La linea, senza variare il proprio percorso, cambierà il capolinea che sarà spostato da Via Vasco de Gama a Via Fanfani nella zona delle Tre Pietre. Sarà mantenuta la connessione con la stazione ferroviaria di Rifredi.

7

La linea sarà allungata da Piazza di San Marco fino alla zona di Piazza della Stazione con il capolinea collocato in Largo Alinari.

14

La linea sarà allungata da Largo Alinari a Piazza di Santa Maria Maggiore dove sostituirà la linea 22 che sarà soppressa.

23

La linea sarà prolungata dalla Nuova Scuola Carabinieri al parcheggio scambiatore di Viale Guidoni-Viale XI Agosto nei pressi della fermata T2 Guidoni.

29

La linea collegherà la zona dell’Osmannoro con la Stazione ferroviaria di Rifredi. Da Via Baracca sarà deviata verso Via di Novoli, dove intersecherà la linea T2 Vespucci, per poi proseguire verso Rifredi FS.

30

La linea manterrà invariati i propri capolinea nel Comune di Campi Bisenzio e della Leopolda a Firenze. In entrambe le direzioni il percorso si avvicinerà alla fermata T2 GUIDONI per facilitare lo scambio con la linea T2 Leonardo.

57

La Linea sarà accorciata da Leopolda a Piazza Puccini, mantenendo invariato il percorso in direzione di Sesto Fiorentino e Calenzano

66

La linea sarà allungata dalla zona di Via Pratese all’Osmannoro al parcheggio scambiatore di Viale Guidoni-Viale XI Agosto nei pressi della fermata T2 Guidoni.

Nardella, che oggi era presente alla festa insieme all'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e al direttore della Direzione Mobilità Vincenzo Tartaglia, su Facebook ha espresso la sua soddisfazione per la nuova linea della tramvia: "‪Una grande festa per la tramvia oggi a Novoli e San Donato. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera, vedere tante persone così contente ci rende soddisfatti e orgogliosi di essere fiorentini! Viva la tramvia, viva Fiorenza!!".

Per chi avesse dei dubbi o domande è attivo il call center di Ataf 800-424500 da fisso e 199-104245 da cellulare, tutti i giorni dalle 6 alle 21. Tutte le novità sul trasporto Ataf.

Gli orari della T1

Questi sono i nuovi orari e le frequenze delle corse in vigore dall'11 febbraio, sulla linea T1 Villa Costanza-Careggi.

Una corsa ogni 4 minuti e 20 secondi nelle ore di punta: dalle 6.30 e le 9.30 e dalle 15.30 e le 20.30.

Una corsa ogni 4 minuti e 50 secondi dalle 9.30 e le 15.30.

Una corsa ogni 10 minuti dalle 20.30 alle 00.30

Una corsa ogni 11 minuti dalle 5.00 e le 6.30

Sabato

Fino alle 6.30 ogni 11 minuti; dalle 6.30 alle 9.30 ogni 5’; dalle 9.30 alle 15.30 ogni 5’ e 30’’; dalle 15.30 alle 20.30 ogni 5’; dalle 20.30 alle 00.30 ogni 10’.

Domenica e festivi

Fino alle 13.30 ogni 11’; dalle 13.30 alle 20.30 ogni 7’; dalle 20.30 alle 00.30 ogni 10’.

Gli orari della T2

Questi gli orari e le frequenze per la linea T2 piazza dell'Unità-Aeroporto dall'11 febbraio.

Una corsa ogni 4 minuti e 20 secondi negli orari di punta: dalle 6.30 e le 9.30 e dalle 15.30 alle 20.30.

Una corsa ogni 11 minuti dalle 5.00 e le 6.30.

Una corsa ogni 5 minuti e 40 secondi dalle 9.30 e le 15.30.

Sabato

Fino alle 6.30 ogni 11’; dalle 6.30 alle 9.30 ogni 5’e 40’’; dalle 9.30 alle 15.30 ogni 6’ e 20’’; dalle 15.30 alle 20.30 ogni 5’ e 40’’; dalle 20.30 alle 00.30 ogni 11’.

Domenica e festivi

Fino alle 13.30 ogni 11 minuti; dalle 13.30 alle 20.30 ogni 8’; dalle 20.30 alle 00.30 ogni 11 minuti.

Tramvia: servizio notturno prolungato per le linee 1 e 2

Confermata l’estensione del servizio, per entrambe le linee, dalle 00.30 alle 2.00 di notte, il venerdì e sabato sera con una corsa ogni 15 minuti.

