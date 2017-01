Tram al Duomo, Nardella: “Non se ne parla nemmeno”

E' durata poco la nuova discussione sul passaggio della tramvia, in superficie, da piazza Duomo. A dire di "no", questa mattina dai microfoni di LadyRadio, il sindaco Dario Nardella, che così conferma la sua posizione su tale ipotesi.

"Non se ne parla minimamente - ha detto Nardella, rispondendo a chi ha nuovamente proposto tale soluzione -. La pedonalizzazione è una grande conquista e non si torna indietro”. Per l'attraversamento del centro storico da parte del servizio di trasporto pubblico non resta dunque che l'eventuale linea tramviaria in sotterranea: a breve si aprirà il bando per presentare i progetti.

L'altra ipotesi ventilata da Nardella, il passaggio di una linea della tramvia sui viali e fino a piazza San Marco, porterebbe infatti il trasporto pubblico ai limiti del centro storico, ma senza attraversarlo veramente. Di fatto, dopo la pedonalizzazione voluta da Matteo Renzi 6 anni fa, Firenze resta dunque ancora con un centro storico, se si eccettuano i 'bussini' e i taxi, quasi non servito dal trasporto pubblico. E anche nel caso fosse approvato il progetto del tunnel della tramvia, per vederlo ultimato ci vorrebbero sicuramente parecchi anni.

A proposito di viabilità, sempre a LadyRadio, Nardella ha parlato anche del semaforo di Peretola, all'imbocco dell'autostrada, di fronte all'aeroporto, che di fatto fa da tappo al traffico in uscita dalla città. E' da tempo che si parla di toglierlo, ma ancora non c'è nulla di concreto. I lavori, in questo caso, ha assicurato Nardella "cominceranno prima della fine del mio mandato, una volta finiti i lavori sulle due linee del tram".