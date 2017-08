Tramvia, Nardella: "I lavori finiranno in tempo"

Dopo il sopralluogo di Forza Italia ai cantieri della tramvia per il giorno di Ferragosto anche l'amministrazione comunale è andata a vedere come procedono i lavori. Ieri il sindaco Dario Nardella e l'assessore Stefano Giorgetti hanno fatto un sopralluogo.

Sulle due linee in costruzione, la 2 e la 3, del sistema tramviario fiorentino "per noi vale l'impegno scritto, quello messo nero su bianco con tanto di firme: fine lavori a febbraio 2018". Ha detto Nardella. Il sindaco a questo punto non vuol sentir parlare di ritardi o intoppi. Tanto da farsi minaccioso: "E' chiaro che se ci dovessero essere ritardi saranno le ditte a pagare fino all'ultimo centesimo" attraverso le penali previste nei contratti.

Il sindaco ha annunicato che il 30 agosto l'amministrazione inconterà le ditte che stanno facendo i lavori: "Ho convocato tutti gli amministratori delegati delle ditte coinvolte: Cmb, Fincosit grandi lavori, Alstom, Tram spa. E al termine del vertice conferenza stampa tutti insieme, perché le ditte non devono dire le cose solo a me, le devono dire alla città. Quindi non si scappa".

I lavori della linea 3 sembrano a buon punto: mancano solo alcuni interventi invia Valfonda e in piazza Stazione

Più problematica la situazione della linea 2 che dovrebbe essere a regime entro il 14 febbraio 2018. "I lavori vanno avanti - spiega l'assessore Giorgetti - è iniziata la realizzazione della galleria dentro palazzo Mazzoni e nell'area ferroviaria è in corso la costruzione del manufatto di sbocco sul Mugnone su cui transiterà la tramvia. Anche per la posa dei binari su via Guido Monaco, via Alamanni e viale Fratelli Rosselli vengono rispettati gli ultimi cronoprogrammi presentati".