Tramvia: linea 2 strapiena, la protesta di un fiorentino

Un lettore ci segnala che la nuova linea della tramvia ha un problema di sovraffollamento. Forse ci sono pochi convogli a disposizione per l'utenza.

Il post di un fiorentino sul gruppo 'Traffico Firenze'

"Ieri pomeriggio, verso le 16.30, per provare, io e mia moglie, abbiamo preso la tramvia da Novoli per andare in centro.

Abbiamo lasciato la macchina a Novoli e poi siamo andati a prendere la tramvia alla fermata di Torre degli Agli. Il tram è passato quasi subito ed era già quasi pieno. Dopo le fermate di Regione Toscana e San Donato era praticamente zeppo. Siamo arrivati in centro, al capolinea di piazza dell’Unità in circa un quarto d’ora, non male. Abbiamo avuto qualche difficoltà nella discesa perché la banchina del capolinea era davvero stretta e non ce la faceva a contenere le persone che scendevano dal tram pieno e quelle che già ci stazionavano.

Abbiamo fatto un giro in centro e poi, verso le 18,00, siamo ritornati in piazza dell’Unità per riprendere il tram per ritornare a Novoli. Già alla partenza il tram era strapieno, abbiamo dovuto divincolarci non poco per entrare. Alla fermata di Alamanni diverse persone non sono potute salire per l’affollamento ed hanno dovuto aspettare il mezzo successivo. Siamo comunque arrivati a Novoli (questa volta siamo scesi alla fermata Regione Toscana) sempre in 15 minuti.

Che dire… rispetto al vecchio 22 si impiega parecchio meno tempo per raggiungere il centro, almeno un quarto d’ora in meno. L’impressione, però, è che la tramvia non basti già ora e, purtroppo, non credo ci sia verso di aumentare il numero dei passeggeri trasportati, visto che i treni non possono essere allungati ed aumentare la frequenza delle corse è molto complesso visto che si rischierebbe di fermare la città per i semafori".