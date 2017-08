Tramvia, Cellai: "Linea 2 non sarà mai pronta a febbraio" / FOTO

"In effetti la linea 3 è a buon punto, dal capolinea dell'ospedale di Careggi a piazza della Costituzione ci siamo. Certo oggi pare esagerato dire che per la linea 3 non ci saranno problemi, dato che manca ancora la parte che arriverà alla stazione lungo via Valfonda, ma è possibile rientrare nei tempi stabiliti o andarci vicino. Per la linea 2 invece è una bugia in piena regola raccontare di poter essere pronti a febbraio". E' quanto affermato dal consigliere comunale di Forza Italia Jacopo Cellai che assieme ai consiglieri di quartiere Guido Castelnuovo Tedesco e Michela Mannelli (Q5) e Alessandro Delfino e Roberta Pieraccioni (Q1) ha fatto un sopralluogo ai cantieri della tramvia nella giornata di Ferragosto.

"Tutta la parte che va da Palazzo Mazzoni lungo viale Redi fino a via Gordigiani è appena agli inizi - affermano i consiglieri - il pezzo sulla curva in prossimità di via Zefferini / via Ponte all'Asse è tutto da fare e manca anche il tratto che si collega con via Cittadella / via Alamanni. E anche sull'altro versante della linea, dalla fine di via di Novoli all'aeroporto, dove il tram andrà in trincea, i lavori sono evidentemente ancora molto lontani dal completamento. Con una ciliegina sulla torta: nella parte finale di via di Novoli, sul marciapiede già stretto di suo, sono stati collocati i pali del tram appiccicati a quelli della luce, ed in vari tratti carrozzine dei portatori di handicap e passeggini per i bimbi dovranno fare la 'chicane' per passare, strettissimi, nel mezzo, e dovendo fare molta attenzione a non scendere dal marciapiede perché le auto passeranno vicinissime ai pedoni data la ristrettezza della carreggiata".