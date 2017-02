Tramvia, lavori notturni lungo i cantieri delle linee 2 e 3

Dal 20 febbraio prenderanno il via alcuni lavori in orario notturno sulle strade cittadine legati alla realizzazione delle nuove linee tramviarie che comporteranno alcune modifiche alla circolazione.

Dalle 21 alle 6, da lunedì 20 a martedì 28 febbraio, per la realizzazione delle traversate dei sottoservizi in viale Belfiore ci saranno dei restringimenti di carreggiata dall’intersezione con via Benedetto Marcello all’intersezione con via Guido Monaco in direzione Porta al Prato.

Nelle notti del 21 e 22 febbraio dalle 21 all’1 di notte inoltre, in viale Battista Morgagni ci saranno restringimenti di carreggiata con senso unico alternato da movieri per la posa dei pali tramviari nel tratto compreso fra il civico 21r al civico 1 vicino a piazza Dalmazia. Sarà comunque garantito il passaggio per i mezzi di soccorso in emergenza. A partire da lunedì 27 febbraio e fino al 23 marzo, sempre in orario notturno compreso fra le 21 e le 6 della notte, ci saranno dei restringimenti di carreggiata in via di Novoli per la posa di pali semaforici. I restringimenti riguarderanno entrambe le direttrici negli incroci di via di Novoli con viale della Toscana, via Cefalonia, via Carissimi, via Paganini e via de’ Tacchinardi. Dal 27 febbraio al 1 marzo lavori notturni anche in via Vittorio Emanuele II che sarà chiusa dalle 1.30 alle 5.30 per lavori di risoluzione interferenze sottoservizi Enel. Gli interventi comporteranno la chiusura del tratto compreso fra via Bini e piazza Dalmazia e la deviazione del traffico in via Maestri del Lavoro e in via Bini.

Dal 28 febbraio al 2 marzo infine, sempre in orario notturno compreso fra le 22 e le 5, si svolgerà il proseguo dei lavori di ripristino della carreggiata in via Bini e in via di Rifredi. L’asfaltatura di queste strade comporterà la chiusura a tratti delle due vie. Il traffico verrà deviato in via Corridoni.