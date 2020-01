Tramvia, Nardella: “Entro fine anno via ai lavori della linea per Bagno a Ripoli”

"Si sta chiudendo positivamente la conferenza unificata ed entro la fine dell'anno partiranno i lavori per la linea della tramvia per Bagno a Ripoli”. A dirlo, intervistato questa mattina da Radio Toscana, il sindaco Dario Nardella.

Per quanto riguarda invece il tratto piazza Libertà – piazza San Marco, “sarà un anno impegnativo”, ammette il sindaco. I lavori in questo caso “partiranno a metà 2020”, dice Nardella. Anche se da Palazzo Vecchio filtrano voci secondo le quali il via ai cantieri arriverebbe solo a fine estate.

Lo spostamento dei tempi più in avanti, già di diversi mesi rispetto alle prime ipotesi, sarebbe dettato dalla volontà di attendere i risultati della sperimentazione dei nuovi tram, che consentono di percorrere tratti più lunghi con le batterie.

Prima di partire con i lavori per il braccio che arriva a San Marco c'è infatti da aspettare di vedere se tutto il tratto che va dai viali alla piazza, e ritorno sui viali, possa essere affrontato solo a batteria e senza linee di elettrificazione ed eventuali pali in piazza San Marco.

A proposito di tramvia, Nardella ha poi aggiunto che “prima di Natale abbiamo incontrato i vertici di Gest (la società che gestisce la tramvia, ndr) per la questione della frequenza delle corse. Quando si va sotto i 4 minuti di frequenza ci sono questioni di sicurezza, ma stiamo lavorando per aumentare le corse in alcune fasce orarie nei giorni festivi”.

“Con l'assessore Giorgetti - ha infine aggiunto il sindaco - stiamo lavorando anche per un maggiore spostamento dei bus turistici dal parcheggio di Villa Costanza a quello di viale Guidoni”. Anche e soprattutto per portare più passeggeri sulla linea 2, quella che va all'aeroporto, che sta avendo meno passeggeri di quanto inizialmente previsto.