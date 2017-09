Cantieri tramvia: viale Rosselli torna a tre corsie

Il ripristino delle tre corsie in viale Fratelli Rosselli, la riapertura di piazza della Costituzione e le sistemazioni urbanistiche nell’area della rotatoria Forlanini e in via Gordigiani-via Buonsignori. Sono solo alcuni degli interventi in programma la prossima settimana nell’ambito dei cantieri della tramvia.

Per quanto riguarda la linea 2, mercoledì 13 settembre a partire dalle 21 è prevista la modifica del cantiere in viale Fratelli Rosselli a conclusione dei lavori di posa dei binari nel tratto tra via Guido Monaco e via Alamanni. Le corsie a disposizione dei veicoli torneranno ad essere tre.



La prossima settimana inizieranno anche i lavori di sistemazione urbanistica (marciapiedi e aiuole spartitraffico) in corrispondenza della rotatoria di viale Forlanini. Nella prima fase saranno spostate le due corsie lato centro commerciale senza modifiche dei flussi di circolazione. E rimanendo in tema di sistemazioni urbanistiche, da martedì 12 settembre sono in programma i lavori in via Gordigiani-via Buonsignori: fino a fine ottobre al restringimento di carreggiata e senso unico verso via Circondaria già in vigore si aggiungeranno restringimenti del marciapiede a tratti.



Passando alla linea 3 nella notte martedì 12 settembre, per la precisione dalle 1.20 alle 5.45, sarà chiusa la corsia verso Careggi di viale Morgagni nel tratto via Vittorio Emanuele II-via Cocchi. Il provvedimento è necessario per l’apertura dei pozzetti e la posa di cavi. Prevista anche la revoca della corsia riservata ai mezzi di soccorso da via Vittorio Emanuele II a via Santo Stefano in Pane.



Giovedì 14 settembre sarà ripristinata la viabilità in piazza della Costituzione a conclusione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Tornerà quindi anche il doppio senso in via XX Settembre mentre per la posa dei binari nell’ultimo tratto ancora mancante sarà chiuso l’accesso alla rampa Spadolini da viale Strozzi. A partire da lunedì, infine, è previsto l’abbattimento di alcuni alberi all’interno dei cantieri di piazza Bambine e Bambini di Beslan, controviale e viale Strozzi. Nell’ambito del progetto della linea 3 è programmato il reimpianto degli alberi e a fine lavori il numero delle nuove piante sarà maggiore di quelle abbattute.