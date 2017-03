Tramvia: via Vittorio Emanuele, lunedì il ribaltamento del cantiere

Proseguono i lavori della tramvia. La prossima settimana sono in programma alcune modifiche e nuovi interventi sulla linea 3. In specifico lunedì 6 marzo è in programma il ribaltamento del cantiere in via Vittorio Emanuele II nel tratto via Alderotti-via Maestri del Lavoro. Nessun cambiamento dal punto di vista della circolazione: resta infatti una corsia veicolare con senso di marcia verso piazza Dalmazia.

Sempre da lunedì, ma in orario notturno, prenderanno il via i lavori relativi a un attraversamento delle condutture delle rete fognaria in viale Strozzi. All’altezza di Villa Basilewsky scatterà un restringimento di carreggiata (resta una corsia) che sarà in vigore fino al 10 marzo in orario 21-6. Inizierà invece martedì 7 marzo la posa dei ganci a muro per i cavi della tramvia in viale Morgagni. L’intervento, che sarà effettuato con piattaforma aerea e tunnel pedonale dalle 10 alle 23, comporterà la chiusura della pista ciclabile nei tratti dei volta in volta interessati.