La tramvia prende forma: ecco i nuovi binari

Proseguono i lavori della tramvia. Nell’ambito dei cantieri della linea 2 la prossima settimana è in programma lo scarico delle rotaie e il primo getto dei binari nel tratto finale di via di Novoli. Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio (dalle 23 alle 6) sarà chiuso il tratto via Allori-via Valdinievole con itinerario alternativo per i veicoli in uscita città da via Orazio Vecchi-via Baracca. La notte successiva sarà la volta del tratto da via Valdinievole-via Lippi e Macia (stesso orario): itinerario alternativo in uscita città da via Lippi e Macia-via Valdichiana-via Valdinievole-via di Novoli.



Rimanendo sulla linea 2 da giovedì 27 luglio scatterà un un restringimento di carreggiata in via di Novoli da via Tacchinardi a via Demidoff per effettuare le sistemazioni urbanistiche definitive. Resta una corsia in ingresso città fino a inizio settembre. Per quanto riguarda la linea 3, lunedì notte sarà effettuato l’intervento di posa della conduttura dell’acquedotto rinviato la scorsa settimana. Dalle 21 di lunedì alle 5 di martedì quindi la strada sarà chiusa. In alternativa si dovrà utilizzare l’itinerario piazza della Stazione-via Santa Caterina da Siena-via della Scala.