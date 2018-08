Tramvia: verso la fine dei lavori della linea 2

Vedono la fine i lavori della linea 2 della tramvia. “I lavori si concluderanno, credo, domenica 9 settembre”. Così dice Fabrizio Bartaloni, il presidente di Tram Spa, la concessionaria che gestisce le linee di tram, in un'intervista alla Nazione uscita questa mattina.

I lavori sulla linea, che collegherà piazza dell'Unità all'aeroporto di Peretola, sono ripresi il 30 luglio scorso, dopo oltre un mese di stop dovuto al mancato pagamento da parte di Grandi Lavori Fincosit nei confronti delle ditte subappaltatrici.

“Cmb (la società scelta per sostituire Fincosit, ndr) sta lavorando spedita, secondo cronoprogrammi molto intensi”, aggiunge Bartaloni.

L'obiettivo è dunque quello di terminare i lavori sui cantieri entro l'inizio dell'anno scolastico, che in Toscana prenderà il via il 17 settembre. Dopodiché, naturalmente, ci sarà il periodo di collaudo e pre-esercizio.

Dall'amministrazione comunale ancora non è stata annunciata nessuna data ufficiale per la messa in esercizio, la speranza è quella di farcela entro novembre.