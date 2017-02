Tramvia, chiude Ponte Mariti per le prove di carico

Procedono i lavori delle linee tranviarie. Per quanto riguarda la linea 2, l'intervento più importante dal punto di vista della circolazione della prossima settimana è la chiusura di Ponte Mariti. Il provvedimento, in programma martedì 28 febbraio, è necessario per effettuare le prove di carico. Il ponte sarà chiuso, anche per i pedoni, dalle 6 alle 24. I percorsi alternativi saranno segnalati da numerosi cartelli: per i veicoli provenienti da viale Guidoni in ingresso città e diretti verso via Mariti e Careggi utilizzeranno via Forlanini, via del Ponte di Mezzo, via Mariti per rientrare in piazza Dalmazia. Stesso itinerario per i veicoli provenienti da via Novoli (ingresso città). Chi arriva da viale Redi e diretti in via Mariti e verso Careggi dovranno usare il Ponte Doni, via Circondaria, via Buonsignori, via Mariti per arrivare in piazza Dalmazia. I mezzi soccorso in arrivo da Novoli e diretti a Careggi potranno utilizzare anche la corsia preferenziale di via Maragliano, svoltare su Ponte Doni per poi riprendere l’itinerario precedente. Infine i pedoni provenienti da viale Redi e diretti in via Mariti dovranno utilizzare il Ponte Doni.



Inizieranno lunedì 27 febbraio i lavori di completamento della rete fognaria in via di Novoli di fronte alla sede della Regione. Prevista la chiusura della pista ciclabile (le bici potranno transitare sul marciapiede insieme ai pedoni): in orario notturno (o in alternativa nella giornata di sabato) si aggiungerà anche un restringimento di carreggiata.



Sempre da lunedì e sempre in via di Novoli, ma in orario notturno, è in programma l’installazione delle paline semaforiche definitive. Previsti restringimenti di carreggiata puntuali in orario 21-6 in corrispondenza degli incroci con degli incroci con viale della Toscana, via Carissimi, via Caduti di Cefalonia, via Paganini e via Tacchinardi fino al 6 marzo. Rimanendo in via di Novoli, nel tratto fra via Baracchini e via Torre degli Agli, direzione centro città, da giovedì 2 marzo il cantiere si sposterà nella corsia lato tram e sarà quindi aperta sarà aperta quella lato edifici.



Da lunedì 27 febbraio per l’avanzamento dei cantieri in via Guido Monaco sarà chiuso il marciapiede lato numeri civici pari tra viale Belfiore e via Cittadella e lato numeri civici dispari tra via Cittadella e via Peri.



Passando alla linea 3, da lunedì 27 febbraio in orario notturno saranno effettuati i lavori per un allaccio in fognatura in via Vittorio Emanuele II. Il tratto da via Bini a piazza Dalmazia sarà chiuso dalle 01.30 alle 05.30 (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili situati nell'area interdetta). I veicoli diretti verso viale Morgagni utilizzeranno via Maestri del Lavoro e via Cocchi; i mezzi diretti invece in piazza Dalmazia passeranno da via Maestri del Lavoro, via Cocchi, via Cesalpino, via Segato, via Dino del Garbo. Termine previsto 1 marzo.