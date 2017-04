Tramvia, chiusa via Corridoni per la posa dei binari

Procede la realizzazione della tramvia. Mercoledì 26 aprile sono in programma interventi e modifiche di cantieri per entrambe le linee. I provvedimenti destinati ad avere un maggior impatto sulla circolazione sono quelli della linea 3, in particolar modo la chiusura di via Corridoni nei giorni di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile. Il divieto di transito interesserà il tratto piazza Dalmazia-via Bini, oltre alla corsia di piazza Dalmazia in asse con via Corridoni, e sarà in vigore dalle 10 alle 16. In questa fascia oraria si procederà al getto della sede tranviaria e la posa dei binari, già in corso da oggi in via Vittorio Emanuele II. I veicoli provenienti da via Mariti e diretti verso via Corridoni-Romito utilizzeranno l’itinerario viale Morgagni-via Cesalpino-via Alderotti-via Vittorio Emanuele II-via Bini per rientrare in via Corridoni. I mezzi provenienti da via Reginaldo Giuliani potranno continuare ad usare via di Rifredi e rientrare in via Corridoni da via Bini.



Rimanendo sulla linea 3 sempre mercoledì 26 aprile è in programma il ribaltamento del cantiere in via Vittorio Emanuele II nel tratto del Poggetto, ovvero da via Alderotti a via Celso. Dalle 10 quindi scatteranno le modifiche per consentire lo spostamento del cantiere sull’altro lato della strada tra cui divieti di sosta nelle strade coinvolte. Per la viabilità non sono previsti cambiamenti significativi, a parte la possibilità per chi proviene da via Alderotti di svoltare direttamente su via Celso da via Vittorio Emanuele II all’altezza della gelateria.



Mercoledì scatterà anche una modifica del cantiere in piazza Stazione: resta la viabilità attuale con la corsia da largo Alinari a piazza Adua direzione Valfonda semplicemente traslata verso l’ex pensilina.



Passando alla linea 2, mercoledì 26 aprile sarà attivata la nuova fase dei lavori in via di Novoli con il cambio di senso nell’ultimo tratto da via Valdinievole e via Allori verso quest’ultima. Prevista la modifica della rotatoria e dell’area dell’incrocio via Garfagnana-via Allori (con riduzione dell’area di cantiere sul lato di via di Novoli). Contestualmente sarà ripristinato il senso unico in direzione centro città sul controviale Guidoni da via Allori a via Valdievole. Per regolare la circolazione nell’area di intersezione tra via Valdinievole e via Novoli sarà attivato un nuovo impianto semaforico. I provvedimenti scatteranno dalle 9 e sono previsti anche divieti di sosta nelle strade interessate.