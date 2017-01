Tramvia, modifiche ai cantieri: chiudono via Pisacane e una corsia del sottopasso Milton-Strozzi

Proseguono i lavori della tramvia. Sulla linea 2, martedì 24 gennaio è in programma il ribaltamento del cantiere sull'altro lato di Ponte all’Asse, una traversa di viale Redi, senza però modifiche per la viabilità (resta il senso unico verso viale Redi).

Per quanto riguarda la linea 3, domani, lunedì 23 gennaio, per effettuare una traversata in via Pisacane sarà chiusa la corsia riservata nel tratto fra via Mazzoni a via Palazzo Bruciato. Il provvedimento, che scatterà a partire dalle 10, andrà avanti fino a venerdì 27 gennaio.

Rimanendo sulla linea 3 per completare le palificazioni del sottopasso Strozzi-Strozzi, sempre da domani sono previsti restringimenti di carreggiata temporanei nella corsia di sinistra del sottopasso Milton-Strozzi (nella fascia oraria 9-16) per alcuni giorni sulla base delle esigenze delle lavorazioni.