Stazione, rivoluzione viabilità: un anno di cantieri in via Valfonda

Prenderanno il via “entro un mese” gli ultimi cantieri della linea 3, quelli che occuperanno, per un anno, l'intero tratto di via Valfonda, fino a piazza dell'Unità. Saranno posizionati i binari che porteranno la linea 3 a congiungersi con i binari della 1. L'assessore ai lavori pubblici, Stefano Giorgetti, questa mattina in Palazzo Vecchio ha fatto il punto sulla situazione.

Tra un mese (ancora la data esatta non c'è), con l'inizio dei cantieri, via Valfonda diventerà a senso unico in uscita, verso viale Strozzi, con la gran parte dei bus che entravano dal viale verso Santa Maria Novella deviati su un percorso che passa per piazza Indipendenza e prosegue poi su via Nazionale.

Da via Nazionale si troveranno a passare circa 1.000 autobus al giorno, in direzione stazione. I mezzi privati saranno invece deviati su percorsi alternativi.

L'ultimo tratto di via Santa Caterina d'Alessandria, tra via XXVII Aprile e via Dolfi, sarà invertito di marcia. Le auto provenienti dal viale Lavagnini saranno dunque deviate, obbligatoriamente, a destra verso la stazione e a sinistra verso il mercato centrale.

I veicoli diretti al mercato centrale svolteranno in via Bartolommei, per rientrare in via San Zanobi e proseguire in via Panicale e via Taddea. L’uscita dal mercato sarà sul percorso via Chiara-via Nazionale-via Fiume-piazza Adua-via Valfonda. La porta telematica in via XXVII Aprile sarà spostata all'altezza dell'incrocio con via San Zanobi.

I veicoli diretti alla stazione e al parcheggio della stazione svolteranno a destra in piazza Indipendenza fino all’incrocio con via Dolfi, per poi svoltare a sinistra sulla piazza fino a via Ridolfi (dove sarà messo un nuovo semaforo), proseguire fino a via della Fortezza, rientrare in via del Pratello e transitare in piazza del Crocifisso, in via Faenza (che sarà ripavimentata entro marzo), via Cennini (invertita di senso) e piazza Adua.

In via Nazionale, all'altezza di via Guelfa sarà inoltre posizionata una porta telematica Ztl, dove oltre a bus, mezzi pubblici e motorini potranno passare solo i residenti delle zone A e B. I mezzi privati, a quel punto (i pochi rimasti, viste le deviazioni precedenti) gireranno a sinistra verso il mercato centrale e a destra verso la stazione (immettendosi sugli stessi percorsi già descritti sopra).

Una seconda porta telematica sarà posizionata di fronte alle scalette della stazione, nel tratto (in teoria già a traffico limitato ma non rispettato da nessuno) solitamente usato per dirigersi verso l'Oltranro, via della Scala e i viali.

“E' più difficile a dirsi che a farsi. Metteremo un'imponente segnaletica per aiutare ad orientarsi nella nuova viabilità”, assicura Giorgetti. “Il nostro obiettivo è di scoraggiare il transito dall’area della stazione”. In bocca al lupo a tutti.