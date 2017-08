Tramvia: nuovi lavori, chiude il ponte sul Mugnone

Nuovi cantieri in vista per i lavori della tramvia: da martedì 29 agosto sono in programma i lavori di rifacimento del piano viario in piazza della Costituzione. Fino al 15 settembre sarà chiuso il ponte sul Mugnone. Divieti di transito anche in via XX Settembre (da via Crispi a piazza della Costituzione) e piazza della Costituzione (da via XX Settembre a via Puccinotti nelle semicarreggiate in asse con via dello Statuto e nella corsia veicolare in asse con via XXIV Maggio al ponte sul Mugnone lato fiume).

La rampa Spadolini diventerà a senso unico dal ponte sul Mugnone al ponte degli Alpini verso quest’ultimo con restringimento di carreggiata. L’itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale Lavagnini e diretti in via dello Statuto sarà via Lorenzo Il Magnifico-ponte provvisorio-via Crispi-viale dei Cadorna.