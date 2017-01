Tramvia, riprendono i lavori alla linea 3

Proseguono i lavori della tramvia. Per quanto riguarda la linea 3, a partire da oggi, lunedì 2 gennaio, per effettuare un intervento in traversata sarà istituito un divieto di transito in via Pisacane da via Mazzoni a via Palazzo Bruciato. Il provvedimento sarà in vigore fino a giovedì 5 gennaio.

Sempre negli stessi giorni è in programma la rimozione del new jersey in via Gianni. Per questo la strada sarà chiusa, da lunedì a giovedì, in direzione di via Tavanti. I veicoli diretti in piazza Leopoldo utilizzeranno l’itinerario via Vannucci-via Fabbroni.