Tramvia: a rischio i lavori, le banche non danno più soldi

La Fincosit, l'azienda incaricata di realizzare i lavori della linea 2 della tramvia è in difficoltà con i pagamenti alle ditte subappaltatrici quindi i lavori rischiano di fermarsi. E’ quanto pubblicato questa mattina dal quotidiano la Nazione. Sembra infatti che la società stia ridefinendo il suo piano di credito con gli istituti bancari ma durante questo periodo è probabile che saltino le ditte subappaltatrici.

“La sfida non è facile, le imprese devono recuperare il ritardo accumulato. L'importante è fare i lavori. Farli nei tempi previsti è anche meglio”. Per la prima volta il sindaco Nardella ieri, durante un forum organizzato da la Nazione, è sembrato poco sicuro sulla data di inaugurazione delle linee 2 e 3 della tramvia, prevista per il 14 febbraio 2018.

Il sindaco ha poi parlato delle difficoltà che i cittadini sono costretti ad affrontare quotidianamente a causa dei lavori dicendo che hanno mostrato: “Una pazienza e una collaborazione che hanno superato ogni mia speranza e aspettativa”.