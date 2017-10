Tragedia in Santa Croce, il ministro Franceschini: "Serve un'inchiesta rapida"

"Serve un'inchiesta rapida per capire come sia potuto accadere questo fatto drammatico". Lo ha detto il ministro dei beni culturali Dario Franceschini al quotidiano la Stampa all'indomani della tragica morte di un turista spagnolo a causa del crollo di un elemento in pietra dal soffitto del transetto destro della basilica di Santa Croce.

"Appena appresa la notizia - ha dichiarato sapere Franceschini - ho chiamato il segretario generale del ministero, per fare verifiche rispetto alle diverse competenze sull'immobile, che è di proprietà del Fondo edifici di culto del ministero degli interni, ma su cui ci sono accordi per la manutenzione e il restauro. Adesso mi sembra il momento di capire fino in fondo la dinamica. Ci saranno indagini da parte della magistratura per comprendere come sia potuto accadere questo fatto drammatico, ma anche se ci sono responsabilità dal punto di vista della manutenzione e chi doveva farla".

"L'Italia - ha spiegato Franceschini - ha bisogno di più risorse economiche, anche se le abbiamo già moltiplicate. Siamo passati da 40 milioni di euro nel capitolo del bilancio per la manutenzione del patrimonio vincolato, a somme già stanziate per quasi tre miliardi, tra fondi italiani ed europei. Quindi c'è stato già un grande salto di qualità". A parere del ministro anche i privati dovrebbero contribuire maggiormente per tutelare i nostri beni architettonici.

La notizia della tragica morte di Daniel Testor, imprenditore catalano di 52 anni, è stata subito diffusa dai principali media spagnoli. Il quotidiano di Barcellona el Periodico fa sapere che il ministero degli esteri è a disposizione della famiglia. Al di là delle indagini e delle eventuali responsabilità che verranno accertate, l'immagine di Santa Corce transennata non è positiva per il turismo fiorentino.