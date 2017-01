Fuga di gas, piazza Dalmazia riaperta parzialmente

E’ stata riaperta parzialmente la viabilità in zona piazza Dalmazia. Questa notte infatti l'intervento eseguito dai tecnici di Toscana Energia ha permesso la localizzazione della dispersione del gas e la messa in sicurezza della tubazione. Lo rende noto il comune di Firenze.

Alle 2.30 è stata quindi riaperta via Corridoni in direzione Romito. Alle 6 riaperta anche una corsia di via Mariti verso Careggi con restringimento di carreggiata. Al momento verso Careggi è presente una corsia per il traffico privato e quella per i mezzi di soccorso, e resta garantita anche la svolta verso via Corridoni.

Le pattuglie della polizia municipale e gli addetti di Toscana Energia hanno lavorato tutta la notte per permettere le riaperture. Proseguiranno nella giornata di oggi i lavori per la conclusione del cantiere, previsto entro domani.

E' riaperta, ieri sera, anche la corsia preferenziale dei bus in via della Scala, dopo la chiusura di ieri mattina, per un tubo rotto, che aveva mandato letteralmente in tilt il traffico intorno alla stazione.