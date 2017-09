Traffico, tutti i lavori stradali della settimana

Nuovo asfalto in Via di Careggi, Via Pagnini e Via di Cammori. Ma anche la posa di infrastrutture della telefonia in lungarno Soderini, Via del Campuccio e Borgo Tegolaio. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimane sulle strade cittadini con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

E' previsto poi un restringimento della carreggiata di Viale del Belfiore per consentire i lavori della tramvia. Per una settimana sono previsti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata nel tratto da Viale Redi all'attraversamento pedonale.

Saranno effettuati di notte (21-6) anche alcuni lavori della linea 3 in via Corridoni. Dalle 21 di martedì 3 ottobre sarà chiuso il tratto da piazza Dalmazia a Via Bini. I veicoli provenienti da Via Reginaldo Giuliani potranno utilizzare l'itinerario alternativo Via di Rifredi-via Bini per rientrare in Via Corridoni. L'itinerario alternativo per i mezzi provenienti da Via Mariti e diretti in Via Corridoni-Romito sarà invece Viale Morgagni-Via Cesalpino-Via Alderotti-Via Vittorio Emanuele II-Via Bini-via Corridoni. I lavori termineranno il 6 ottobre.

Per quanto riguarda le asfaltature, la prossima settimana sono previsti quattro rifacimenti a seguito di interventi sui sottoservizi. Si inizia lunedì 2 ottobre in Via di Careggi e Via Cosimo Il Vecchio. I lavori saranno effettuati di notte (dalle 21) con l’istituzione di divieti di transito a fasi alterne (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Inizieranno sempre lunedì e andranno avanti fino all’11 ottobre i lavori in Via Pagnini con l’istituzione di restringimenti di carreggiata da Via Vittorio Emanuele II a Via Fabbroni e in Via Fanfani con la chiusura del tratto dal numero civico 35 a Via Lorenzini (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Da lunedì 2 ottobre asfaltatura anche in Via di Cammori.

Poi divieto di transito in Via della Mosca per lavori edili lunedì 2 e martedì 3 ottobre in orario 7-19 sul lato Via dei Neri (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Senso unico e restringimenti di carreggiata in Via D’Annunzio da lunedì 2 ottobre per la posa di armadi stradali delle infrastrutture della telefonia. Chiusura del tratto Borgo dei Greci-via Vinegia in Via dei Megalotti da lunedì e fino all'11 ottobre. Via Val di Lamona resterà chiusa fino al 21 ottobre. Via San Carlo per effettuare la ricostruzione di un muro da lunedì 2 ottobre sarà vietata al traffico (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) fino al 30 novembre.