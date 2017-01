Traffico, più taxi in strada nelle ore di punta: cambio dei turni

Le code di turisti e fiorentini in attesa di un taxi davanti all'uscita dalla stazione di Santa Maria Novella potrebbero accorciarsi. Infatti l'amministrazione, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini, ha ampliato il servizio taxi nelle ore di punta. Dal 6 febbraio le auto in strada passeranno da 15 a 19 nel turno 11-23, da 90 a 110 nel turno 13-1, da 30 a 50 nei turni 7-13 e 15-21, da 25 a 85 nei turni 8-14 e 17-23 e da 40 a 55 nel turno 9-21. “L’obiettivo è quello di evitare le code alla stazione e in aeroporto in attesa dei taxi – ha detto Bettarini –. I nuovi turni consentono proprio di aumentare il numero di auto in circolazione nelle fasce orarie a maggiore richiesta, anche grazie alle nuove 70 auto elettriche che saranno in strada nei prossimi giorni. Un altro passo importante per garantire un servizio taxi all’altezza di Firenze”.



Rimangono però dei dubbi sul nodo stazione. Infatti la vicina rivoluzione al traffico che sta per coinvolgere Via Valfonda e Via Nazionale potrebbe portare con sè il rischio di un appesantimento della viabilità. Motivo per cui il presidente Uritaxi Toscana e vicepresidente del 4390 Taxi Firenze ha già da tempo avanzato qualche critica. Soprattutto sullo scorrere del traffico nell'area della stazione di Santa Maria Novella. Che andrà a sommarsi con il prossimo arrivo dei nuovi taxi, quelli green per intendersi.