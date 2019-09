Traffico e viabilità, 3 km di code per lavori in superstrada Fi-Pi-Li

Ancora traffico e code sulla superstrada Fi-Pi-Li, in corrispondenza del cosiddetto 'maxi-cantiere'. Questa mattina, poco prima delle 10, si segnalavano 3 chilometri di coda in direzione di Firenze, tra Empoli e Montelupo Fiorentino, e 1 chilometro nella direzione opposta, verso Livorno.

Il lavori, finanziati dalla Regione per mettere in sicurezza quel tratto di strada, sono iniziati lo scorso fine maggio e dovrebbero concludersi ad inizio 2020.

