Superstrada Fi-Pi-Li: code fino a 5 km per il maxi cantiere

Ancora code e disagi sulla superstrada Fi-Pi-Li, a causa del maxi cantiere iniziato poche settimane fa.

Questa mattina, intorno alle 11:30, 'Muoversi in Toscana' segnalava 5 chilometri di coda tra Lastra e Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione mare, a causa dei lavori.

Gli stessi disagi si sono riscontrati anche lo scorso week end. Già la Fi-Pi-Li è una strada molto trafficata e solitamente a rischio code, specialmente in estate, essendo una delle vie più utilizzate per andare al mare utilizzata da tutto il Fiorentino e non solo.

Una strada spesso criticata anche per le cattive condizioni del manto stradale, che ne mettono a rischio la sicurezza.

La Regione ha quindi avviato lavori per diversi milioni di euro che dureranno 8 mesi, quindi se tutto va bene fino al prossimo gennaio compreso.

"Sarano sostituite le barriere laterali ed il new jersey centrale, verrà rifatta la pavimentazione con asfalto drenante e fonoassorbente, e l'infrastruttura sarà dotata di cavidotti per il passaggio della fibra ottica e di altre migliorie tecnologiche", si spiega dalla Regione.

Critiche sono però arrivate sulla decisione di far partire i lavori proprio in estate.

🚙Sulla #FiPiLi 5 km di coda per lavori tra #LastraaSigna e #GinestraFiorentina in direzione mare #viabiliTOS — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 15 giugno 2019