Traffico alla stazione, gli autisti: “Ztl no stop per i privati”

Ancora traffico alla stazione di Santa Maria Novella. L'amministrazione aveva annunciato che i cantieri della tramvia avrebbero portato disagi alla viabilità ma gli ingorghi cominciano a pesare sempre di più su automobilisti e lavoratori. In particolare quelli alla guida degli autobus Ataf. Nel pomeriggio il vice segretario provinciale Faisa- Cisal, Massimo Milli, ha postato su facebook uno scatto che immortala la condizione davanti alla stazione in pieno pomeriggio. Chiedendo poi provvedimenti più forti all'amministrazione. Come una Ztl non-stop per tenere fuori i mezzi privati e consentire ai mezzi del servizio pubblico di non rimanere imbottigliati. “Questa è la situazione attuale alla Stazione di Firenze... ambulanze, autobus, taxi, veicoli privati, furgoni e cos'altro ancora ??? Basta... non ci possiamo più permettere di trovarci di fronte a scene simili. Servono provvedimenti forti, adesso o mai più. #BastaTrafficoPrivato #Ztlnostop"