Traffico, stazione sempre ko: “30 minuti per fare 30 metri” / FOTO

Ancora una giornata da incubo alla stazione a causa del traffico. Le foto che vedete sotto sono state scattate oggi intorno alle 13:30, non certo un'ora di punta. Nonostante questo, il traffico era completamente bloccato: sia quello in arrivo da via Nazionale che quello da via Panzani. Stessa sorte per i taxi in uscita dalla stazione.

Lunga coda anche su via Valfonda, per uscire verso i viali: non si passava nemmeno in motorino o in bicicletta. Alle fermate degli autobus decine e decine di persone in attesa, con i mezzi Ataf intrappolati nell'ingorgo. Lunga coda anche in attesa dei taxi. “Trenta minuti per fare 30 metri. Ho fatto scendere i miei clienti, che hanno proseguito a piedi”, dice sconsolato un tassista.

La situazione - l'area della stazione è molto spesso intasata -, è nota all'amministrazione, ma al momento non sembrano vedersi soluzioni all'orizzonte. Almeno per i prossimi 3 mesi: dopodiché i cantieri per la tramvia dovrebbero ridursi e così migliorare anche la viabilità.

Hanno alzato bandiera bianca anche il sindaco Nardella e l'assessore alla mobilità Giorgetti: "Resistete altri 3 mesi", l'ultimo appello lanciato ai fiorentini.