Traffico, situazione critica tra la stazione e la Fortezza / FOTO

Il traffico, dopo gli ultimi cambi alla viabilità legati ai cantieri della tramvia, comincia a farsi sentire nell'area tra la stazione e la Fortezza da Basso. Con "episodi" che deflagrano sulla praticabilità delle strade: ieri sera un tir si è infatti incastrato tra via delle Ruote e via Santa Reparata. Dopo numerose manovre è però riuscito a uscire.



Affaticamenti alla circolazione che già in giornata avevano visto rallentamenti in viale Strozzi, in particolare per la direttrice di uscita dall’area della stazione, dopo l’ampliamento del cantiere sul controviale nel tratto da via Ridolfi a via Dolfi scattato mercoledì sera. Tanto che l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti è tornato nel viale per "mettere a punto aggiustamenti migliorativi per la direttrice in uscita dalla stazione che saranno istituiti nei prossimi giorni”.



Al restringimento di carreggiata istituito proprio per questi lavori si sono aggiunti i provvedimenti e l’afflusso di mezzi alla Fortezza per l’allestimento della Mostra dell’Artigianato. “Questa concomitanza – ha sottolineato l’assessore - ha originato un particolare appesantimento della circolazione. Una situazione destinata a ripetersi nei prossimi giorni soprattutto per l’afflusso dei visitatori alla mostra”. Kermesse, che durerà fino a 1° Maggio, dove sono attesi 100mila visitatori.



Per quanto riguarda le migliorie in programma l’assessore Giorgetti ha spiegato che, grazie all’avanzamento del cantiere sul lato vasca e al completamento di alcune lavorazioni la prossima settimana sarà possibile slittare una corsia di viale Strozzi verso il giardino e quindi recuperare alla circolazione quella recentemente inglobata nel cantiere sul lato di via Ridolfi. “Mercoledì alla riunione del coordinamento faremo le ultime verifiche tecniche in modo da attuare il provvedimento nella stessa serata”.