Traffico: i sindaci chiedono un nuovo ponte sull'Arno

Raggiungere Firenze dai comuni limitrofi sta diventando sempre più difficile. Ogni giorno chi è costretto a muoversi dai comuni di Signa Lastra a Signa, Campi Bisenzio e Scandicci deve fare chilometri di coda per andare a Firenze. Angela Bagni (sindaca di Lastra a Signa), Sandro Fallani (Scandicci), Alberto Cristianini (Signa) ed Emiliano Fossi (Campi Bisenzio) hanno preso carta e penna e questa mattina hanno scritto una lettera al viceministro delle infrastrutture Riccardo Nencini per chiedere un intervento del governo per la realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno.

“Chiediamo l’inizio di un percorso che vi veda coinvolti per la realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno e le relative viabilità di connessione, di cui la Regione Toscana ha già definito il progetto preliminare - scrivono i sindaci -. In particolare, la nuova infrastruttura stradale fra le due sponde dell’Arno che, a partire dai comuni di Lastra a Signa e Scandicci, ovvero dall’area di svincolo della SGC FIPILI, colleghi la viabilità sul lato opposto dell’Arno direttamente alla SR 66 e SR 325 in località Indicatore, fra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio”.

Secondo i quattro sindaci l’opera, prioritaria per i loro territori, consentirebbe di collegare l’intera area alla città di Firenze e alle infrastrutture importanti quali appunto le tramvie, agli assi autostradali, agli aeroporti di Firenze e Pisa e all’interporto di Livorno migliorando nello stesso tempo la vita nei centri abitati di Scandicci, Lastra a Signa, Signa e degli abitati posti in prossimità della riva destra dell’Arno fino all’Indicatore e Campi Bisenzio, dove oggi l’intenso traffico costituisce un reale problema ambientale e di sicurezza per i cittadini.