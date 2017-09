Traffico monstre, gli autisti dei mezzi pubblici: "Tanti problemi irrisolti"

E' iniziata nel peggiore dei modi la settimana per coloro che devono viaggiare in città. Code infinite ogni giorno soprattutto all'altezza di Porta a Prato. I problemi però sono molti anche per gli autisti di Ataf: tempi di percorrenza troppo brevi, auto parcheggiate in sosta che invadono le carreggiate riservate e percorsi senza senso.

“Ritengo utile e quindi non più rinviabile una discussione seria e auspicabilmente proficua con tutte le parti in campo - ha dichiarato Massimo Milli, Vice Segretario Provinciale Faisa-Cisal autoferrotranvieri di Firenze - in merito ai suggerimenti ed alle proposte elencate, al fine di trovare soluzioni condivise con le quali alleviare sofferenze e lamentele a passeggeri ed autisti in servizio sulle suddette linee. Ovviamente con l'intento di riuscire sin da subito a stabilire, con i vertici dell'Azienda, un cronoprogramma di incontri mirati a semplificare la vita lavorativa dei dipendenti, con la convinzione di rendersi utili a portare un valido contributo a questa delicata trasformazione dell'intera viabilità cittadina, con l'avvento delle imminenti due linee tramviarie”.

Gli autisti Ataf chiedono da tempo all'azienda di affrontare una serie di problemi ma finora sono rimasti inascoltati. In particolare ritengono che per la linea 38 e 42 dovrebbero essere previsti tempi di percorrenza più lunghi. La Faisa denuncia poi che il capolinea della linea 21 è "perennemente invaso da auto in sosta vietata, che rendono impossibile effettuare la sosta senza intralciare il traffico, con l’evidente disagio per gli utenti che vogliono salire e discendere dal bus in sicurezza" e succede lo stesso per i capolinea della linea 41.

Gli autisti parlano inoltre della necessità di prolungare, fino all’Antella, le ultime due corse del 25 limitate ad Osteria Nuova, con la possibiltà di coincidenza con le linee Ataf 31-32 e di ripristinare alcune corse del 48 anche dalla parte di Rignalla per coprire interamente il servizio.