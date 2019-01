Lavori tra via Baracca e via Pistoiese: rischio traffico

Nel pomeriggio di oggi, domenica 6 gennaio, si è verificata la rottura di una tubazione dell'acquedotto in via Baracca, all'intersezione con via Pistoiese.

Gli addetti di Publiacqua hanno effettuato la riparazione della conduttura e domani mattina, lunedì 7 gennaio, è in programma il ripristino dell'asfalto.

Per il cantiere sarà in vigore un restringimento di carreggiata in ingresso città, con possibili ripercussioni sul traffico.