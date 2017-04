Fortezza da Basso, traffico paralizzato: i bus non escono dalla stazione / FOTO - VIDEO

Traffico letteralmente paralizzato alla Fortezza da Basso, questa mattina, anche a causa dell'81esima edizione della Mostra dell'Artigianato, in svolgimento in questi giorni.

Diversi vigili sono stati dispiegati in zona a cercare di dirigere il traffico, ma poco possono fare: la situazione è fuori controllo. Bus a passo d'uomo in uscita dalla stazione, automobilisti imbestialiti a lungo in coda si muovono a passo d'uomo, come si può leggere anche in numerosi commenti su Facebook.

VIDEO - Bus a passo d'uomo in uscita dalla stazione

Ripercussioni sul blocco alla Fortezza anche su gran parte della rete di viabilità dei viali. Da tempo i sindacati di Ataf protestano contro il caos traffico e chiedono soluzioni per rendere efficiente il servizio di trasporto pubblico.