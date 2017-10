La ditta non finisce i lavori notturni: traffico bloccato 

Stamani disagi alla viabilità dopo che una ditta non ha terminato i lavori notturni in Viale Fratelli Rosselli. A darne notizia l'assessore comunale Stefano Giorgetti con un post su Facebook: "Attenzione. Per imprevisto nel corso delle lavorazioni notturne programmate nel sottopasso di viale Fratelli Rosselli la ditta non è stata in grado di riaprire alle 6, come previsto, le due corsie del sottopasso di viale Fratelli Rosselli con pesanti ripercussioni sulla viabilità in ingresso città. Intorno alle 8.15 il cantiere è stato ristretto su una sola corsia e la carreggiata dovrebbe essere liberata completamente tra circa tre ore"