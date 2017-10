Traffico, code alla Fortezza e Porta al Prato / FOTO

Stamani disagi alla viabilità nel nodo Fortezza da Basso e Porta al Prato per traffico intenso. Disagi in parte legati ai cantieri delle nuove tramvie.

AUTOSTRADE

Lungo l'autostrada A1 coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 (Firenze Mare) 6 km di coda per incidente tra Chiesina e Pistoia verso Firenze, coda in uscita a Montecatini nelle due direzioni e traffico intenso verso Firenze tra Pistoia e Bivio A11/A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In #FiPiLi code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze.