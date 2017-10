Viale Belfiore, via a restringimenti di carreggiata e divieti di sosta

Per una settimana, a partire da oggi lunedì 2 ottobre, sono previsti in viale Belfiore divieti di sosta e un restringimento di carreggiata nel tratto da viale Redi all'attraversamento pedonale.

I provvedimenti sono necessari per consentire i lavori per la tramvia, nello specifico relativi all'attraversamento della futura linea 2 dello stesso viale Belfiore. Gli nterventi si svolgeranno in orario notturno (dalle 21 alle 6) a partire da questa sera.

Saranno effettuati di notte (21-6) anche alcuni lavori della linea 3 in via Corridoni. Si tratta della risoluzione di una interferenza con la linea Enel. Dalle 21 di martedì 3 ottobre sarà chiuso il tratto da piazza Dalmazia a via Bini.

I veicoli provenienti da via Reginaldo Giuliani potranno utilizzare l'itinerario alternativo via di Rifredi-via Bini per rientrare in via Corridoni. L'itinerario alternativo per i mezzi provenienti da via Mariti e diretti in via Corridoni-Romito sarà invece viale Morgagni-via Cesalpino-via Alderotti-via Vittorio Emanuele II-via Bini-via Corridoni. I lavori termineranno il 6 ottobre. Deroghe per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili.