Lavori sull'Autopalio: 10 km di coda sull'autostrada A1 / VIDEO

Autostrade per l'Italia comunica che, a causa di lavori esterni alle competenze autostradali sul Raccordo Firenze-Siena (l'Autopalio) che hanno comportato problemi al traffico in uscita a Firenze Impruneta, sull'autostrada A1 Milano-Napoli si sono registrati fino ad oltre 10 chilometri di coda tra il km 285 e il km 295, nel tratto compreso tra l'allacciamento A1/A11 e Firenze Impruneta in direzione di Roma.

Alle ore 9:30 si è resa quindi necessaria la chiusura dell'uscita Firenze Impruneta ( con uscita consigliata, per gli utenti diretti verso Siena, a Firenze Scandicci, per poi percorrere la FI-PI-LI fino ad Empoli e immettersi sul Raccordo Firenze-Siena). Intorno alle ore 12 l'uscita di Firenze Impruneta è stata riaperta, con il traffico tornato regolare.

(foto Facebook, gruppo 'Traffico Firenze').