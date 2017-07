Trafficante di migranti ricercato va in Questura ma viene riconosciuto

E' andato in Questura per denunciare la scomparsa dei documenti d'identità ma i poliziotti si sono accorti che quella persona era ricercata in tutta Italia.

Sull’uomo, un 24enne somalo, pendeva infatti un ordine di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’inchiesta salernitana per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina.

Il provvedimento riguardava l’inchiesta che, nel novembre scorso, portò la Polizia all’arresto di un gruppo di cittadini stranieri, accusati di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina di cittadini somali, realizzata anche mediante l'impiego di trattamenti inumani e pericolosi per l'incolumità dei migranti.

Quando giovedì sera il protagonista della vicenda, un cittadino somalo di 24 anni, è entrato nell’ufficio denunce di via Zara, la polizia ha avviato nei suoi confronti le necessarie procedure di identificazione. Il giovane aveva dichiarato a voce le sue generalità invertendo semplicemente il nome con il cognome. Ma il 24enne non ha fatto in tempo a sedersi, che dall’altro capo della scrivania è saltato fuori il mandato di cattura.

Le sue impronte hanno dato poi la conferma definitiva che si trattava proprio della persona destinataria del provvedimento restrittivo, al quale i poliziotti non hanno tardato a dare esecuzione.