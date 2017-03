Tpl: 8,7 milioni di euro per comprare bus extraurbani 

La Regione Toscana ha messo a bando, con un decreto certificato ieri, 8,755 milioni di euro per l'acquisto di nuovi bus per il trasporto pubblico locale. L'atto sarà pubblicato insieme al relativo bando sul Burt del prossimo mercoledì 5 aprile, giorno dal quale decorreranno i termini per la ricezione delle domande di adesione. Gli obiettivi di questo intervento sono il rinnovo dei bus del trasporto extraurbano, che risulta oggi avere un'età media molto elevata, e maggiori sicurezza e qualità per gli utenti. Al bando potranno partecipare le aziende di trasporto che esercitano ad oggi il servizio di trasporto pubblico locale e gli enti che lo fanno in autonomia. Sono richieste specifiche caratteristiche per i mezzi da acquistare fra le quali la più recente classe di emissione e la predisposizione per il sistema Avm per il telecontrollo o per il rilevamento satellitare nel caso degli enti. Le risorse potranno coprire fino al 55% degli importi richiesti e sono ammessi a contributo sia mezzi da acquistare che quelli già acquistati a partire dal 1° gennaio 2015. (Agenzia Dire)