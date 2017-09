Top Chef Italia, Annie Feolde dell'Enoteca Pinchiorri anche nella seconda edizione

I giudici sono scesi a tre, nella prima edizione la giuria vedeva anche Moreno Cedroni, ma non è Firenze ad aver perso una delle eccellenze. Da giovedì 7 settembre riparte la seconda edizione di “Top Chef Italia” - 10 puntante in onda alle 21:15 su NOVE - nella quale 16 talenti della cucina italiana si contenderanno il titolo. A giudicarli tre chef di respiro internazionale: Annie Féolde (3*), madrina del gruppo e prima donna in Italia - quarta al mondo - ad aver conquistato le tre stelle Michelin, Chef–Owner di Enoteca Pinchiorri di Firenze, dove ha saputo imprimere la sua cucina, il suo charme e uno stile inconfondibile; Giuliano Baldessari (1*), chef del ristorante Aqua Crua, sperimentatore estremo, enfant terrible che con la sua vitalità vuole portare scompiglio nell’alta cucina italiana; Mauro Colagreco (2*), impetuoso chef italo-argentino che ha portato quest’anno il suo Mirazur di Mentone al quarto posto dell’autorevole classifica mondiale “The World's 50 Best Restaurants”.

Prova dopo prova i cuochi dovranno lottare e alla fine ne rimarrà soltanto uno che si aggiudicherà 50.000 euro in gettoni d’oro e il titolo di seconto Top chef italiano