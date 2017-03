Tiziano Terzani, una petizione per salvare la sua casa

«Ci installammo a Bangkok nella casa più bella e fatata in cui abbiamo mai vissuto, un’oasi di vecchio Siam in mezzo all’orrore del cemento... ». Così scriveva Tiziano Terzani a proposito della sua abititazione a Bangkok, la casa dove visse negli anni '90 e resa celebre nella sua opera "Un indovino mi disse". Oggi la mitica Turtle House del giornalista e scrittore toscano sta per essere abbattuta: al suo posto sorgerà l'ennesimo condominio nello sviluppo sregolato della capitale thailandese.

Tra pochi giorni sarà firmato il contratto di vendita del terreno a un costruttore locale, che ha acquistato l'abitazione in legno a due piani e i 1.000 metri quadri di giardino tropicale che la circondando per un totale di 165 milioni di baht (4,45 milioni di euro). Sparirà così un pezzo di storia e di cultura non solo italiana, ma anche thailandese, mentre il giardiniere e custode Kamsing, che visse con la famiglia Terzani e che vive ancora lì da 35 anni, perderà la casa e il lavoro.

Sulla piattaforma Change.org l'italiana Teresa Pisano lancia una petizione online per salvare la mitica Turtle House. L'appello, che ha già raccolto oltre 2.700 firme, è rivolto alle autorità italiane affinché questo "luogo dell'anima", patrimonio di valore storico e culturale, venga preservato. Salvare Turtle House, si legge ancora nella petizione, significherebbe inoltre aiutare Kamsing a restare nella sua casa, magari "trasformandola in un museo, in un centro culturale italiano, in una scuola di lingue, in un luogo di condivisione e aggregazione che diffonda e unisca le nostre culture, conservando e difendendo la storia che è di tutti noi."