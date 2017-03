San Godenzo: titolare picchiato dopo aver sorpreso i ladri nel bar

La notte scorsa il titolare del Bar Cavallino, sul Passo del Muraglione, nel comune di San Godenzo, ha sentito dei rumori provenire dal suo negozio, quindi è andato a controllare. Qui si è trovato di fronte dei malviventi armati di piccone. Questi, una volta scoperti, lo hanno colpito con calci e pugni per poi risalire in fretta sull’auto e scappare via in direzione di Dicomano. Una pattuglia dei carabinieri ha incrociato l’auto dei malintenzionati sbarrandogli la strada ma questi sono riusciti a forzare il blocco andando parzialmente fuoristrada, per poi riprendere il controllo del mezzo dileguandosi in direzione di Pontassieve. Le ricerche degli autori sono tuttora in corso.

Quanto al colpo i ladri sono riusciti ad impossessarsi di una manciata di spiccioli e qualche pacchetto di sigarette. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Borgo San Lorenzo, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici. Il titolare dell’esercizio commerciale è andato in ospedale per curare le ecchimosi riportate al tronco e agli arti.