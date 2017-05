Scandicci: tir incastrato, 'liberato' dopo 5 giorni dai vigili del fuoco / FOTO

E' potuto ripartire, ma solamente dopo 5 giorni. Un tir di grosse dimensioni si era letteralmente impantanato, circa una settimana fa, in via di Triozzi Basso, a Scandicci, dopo aver seguito le indicazioni del navigatore satellitare.

Il mezzo, proveniente dalla Romania, era completamente bloccato nella piccola strada, in località San Martino alla Palma. L'autista aveva chiamato i soccorsi, con le autorità di Scandicci al corrente della situazione. Il camionista aveva anche preso una multa, ma nessuno fino a ieri lo aveva aiutato a far ripartire il mezzo. Ieri sera, finalmente, l'intervento dei vigili del fuoco, che ha permesso all'autoarticolato di girarsi su stesso e riprendere il cammino.

Per ben 5 giorni il camionista era però rimasto completamente bloccato, con alcuni residenti di Scandicci che gli hanno portato da mangiare e da bere. Martedì scorso, 9 maggio, il consigliere comunale della Lega Nord Leonardo Batistini aveva postato un video su Facebook denunciando la situazione. Il giorno dopo, ieri, l'intervento dei pompieri.

“Grazie ai vigili del fuoco, che hanno permesso al camion di ripartire. Su protezione civile e amministrazione comunale stendiamo un velo pietoso. Prima hanno provato a tenere nascosta la cosa lasciando per 5 giorni il camionista in balia di se stesso, come se si divertisse”, commenta Batistini, ringraziando la solidarietà dei residenti che hanno aiutato il camionista, "salvandolo da questi incompetenti che ci governano”.