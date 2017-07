Via Ghibellina, tir in contromano si incastra e blocca il centro / FOTO

Un grosso tir questa mattina intorno alle 10:30 ha bloccato a lungo il traffico in centro città, dopo essersi incastrato all'incrocio tra via Verdi e via Ghibellina.

Come si vede dalle foto, pubblicate sul gruppo Facebook 'Traffico Firenze' e alle quali sono seguite decine di commenti, il camion, con targa ungherese, si è letteralmente bloccato all'incrocio via Verdi-Ghibellina, con numerosi passanti che si sono fermati a guardare incuriositi.

L'autoarticolato, a quanto ricostruito, provenendo dai viali aveva svoltato in via dell'Agnolo, proseguendo fino a via Verdi, che ha imboccato contromano per andare ad immettersi in via Ghibellina: quest'ultimo passaggio è quello risultato più complicato ed è dove il tir si è letteralmente incastrato.

Come si vede dalle foto, è intervenuta la polizia municipale: un carroattrezzi ha dovuto rimuovere un auto per consentire il passaggio del tir. I vigili, per consentire le operazioni di 'soccorso', hanno dovuto chiudere due strade per circa un'ora.

E' stato necessario anche smurare un paletto parapedonale e, riferiscono alcuni testimoni, è stata divelta la veranda del Caffè Michelangelo. Alla fine è riuscito ad oltrepassare l'incrocio tornando verso i viali. Per l'autista è finito un incubo.

L'autista del tir è entrato nelle strade del centro di Firenze perché ha sbagliato ad inserire l'indirizzo sul navigatore: doveva andare in via Torta a Sesto Fiorentino e invece ha digitato Firenze, avviandosi quindi verso la stradina a due passi da piazza Santa Croce.

Per l’autista, cittadino ungherese, sono scattate le multe per transito in ztl senza autorizzazione e oltre la sagoma (per complessivi 193 euro). A suo carico anche lo spostamento del veicolo rimosso, che era in sosta regolare (100 euro). Nel quartiere è stata una mattinata movimentata, non c'è che dire.