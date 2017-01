Tir in autostrada con dispositivo di controllo manomesso

Nei giorni scorsi controlli della polizia lungo l'autostrada A1: cinque le patenti ritirate a camionisti che avrebbero alterato, o non messo proprio in funzione, il dispositivo che controlla gli orari di marcia. I primi tre, che trasportavano latte, frutta e ricambi per auto, sono stati fermati lunedì sull’A1, vicino Bagno a Ripoli. Questi avevano alterato con una calamita la "scatola nera" del mezzo, al fine di non far registrare le reali ore di guida. Questo gli avrebbe permesso, non rispettando i tempi di riposo stabiliti, di arrivare prima a destinazione. Ai tre è stata ritirata la patente e sono stati multati di 1500 euro. Altri due camion sono fermati, sempre lungo l'autostrada, nei pressi di Incisa Valdarno. In questo caso i guidatori non avevano attivato i dispositivi, falsando così i reali dati di marcia. A loro la Polstrada ha ritirato loro la patente e inflitto una multa di 900 euro.