Isolotto, panico per una tigre in strada ma è solo un peluche / FOTO

Ieri notte spavento all'Isolotto quando un cittadino ha notato sul ciglio della strada la sagoma di una tigre. L'uomo stava percorrendo in auto il sottopasso tra Via Simone Martini e Via Livorno quando ha notato la sagoma del felino. La “belva" bengalese (i colori erano quelli) era ferma nell'ombra e in maniera inquietante pareva guardare l'automobilista, il quale, spaventato, si è allontanato di tutta fretta chiamando immediatamente il 112. L'operatore della centrale dell'Arma, mentre inviava sul posto la pattuglia, ha subito verificato se in città fosse presente un circo accertando che nessun tendone fosse stato piantato nelle vicinanze. Si è pensato anche che qualcuno potesse avere l'animale chiuso in casa e per qualche motivo lo stesso fosse scappato o fosse stato liberato. I militari sono arrivati di corsa e hanno scoperto altro. Infatti, arrivati nei pressi del sottopasso, i militari hanno individuato la sagoma dell'animale e, mentre si avvicinavano, con loro grande sorpresa hanno scoperto che si trattava solo di un peluche, molto ben fatto, ma sempre un pupazzo. I militari del nucleo radiomobile adesso stanno appurando se si sia trattato di una burla o di semplicemente di qualcuno che si è voluto liberare dell'ingombrante pupazzo.