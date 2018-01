Disoccupati e cassintegrati: ticket sanitario gratuito anche nel 2018

E' stato confermato fino al 31 dicembre 2018 il riconoscimento dell'esenzione al pagamento del ticket per i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità residenti in Toscana e loro familiari a carico. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso della prima seduta del 2018.

La misura vale per lavoratori disoccupati con "reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27mila euro (codice E90)"; lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27mila euro (codice E91); lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27mila euro (codice E92).

Sul sito della Regione tutte le informazioni sui ticket sanitari. Info e contatti: ticket.sanita@regione.toscana. it numero telefonico dedicato: 800 556060, attivo dalle ore 9.00 alle 15.00 tutti i giorni da lunedì a venerdì.