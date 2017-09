Da Firenze Theresa May dà l'addio all'Europa: incontro ristretto e blindatissimo / FOTO

Il corteo delle autovetture e delle moto di polizia e carabinieri che ha accompagnato la premier britannica Theresa May dall'aeroporto di Peretola all'ex scuola dei marescialli a a Firenze è arrivato verso le 14 e 45. Il primo ministro era a bordo di una delle due Jaguar con vetri oscurati. Pochi minuti prima aveva fatto il suo ingresso alla ex scuola di Piazza della stazione il sindaco Nardella, l’unico esponente delle istituzioni italiane invitato assieme al sottosegretario Sandro Gozi.

Theresa May ha parlato di fronte ad una platea molto ristretta, circa 150 persone. Si tratta del primo discorso pubblico del governo inglese riguardo la fuoriuscita del Regno Unito dalla Unione europea.

Invitati in platea anche il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei e il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt. Quest'ultimo ha fatto una breve dichiarazione a conclusione dell'incontro con Theresa May, la premier è ripartita dalla ex scuola dei marescialli in direzione dell'aeroporto verso le 17 e 15. "Ha usato più volte la parola creativity - ha detto Schmidt - e Firenze è la città della creatività. Sarà un divorzio amichevole, May non ha mancato di rassicurare i 600 mila italiani che vivono nel Regno Unito".

Il discorso di Theresa May si è incentrato sul tema della sicurezza e dei rapporti commerciali. "I nostri Paesi lavorano mano nella mano - ha detto il Primo ministro -. La Gran Bretagna esce dall’Unione europea ma non significa che taglierà i rapporti con l'Europa. Da adesso fino al 29 marzo 2019 (quando il Regno Unito uscirà ufficialmente dall'Unione europea) serve un periodo di transizione che andrà a beneficio di entrambi". "Italiani nel Regno Unito noi vogliamo che restiate - ha concluso - siete preziosi per noi".