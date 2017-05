Editoria, testata cerca "super" giornalista: almeno 30 articoli al giorno

Dopo quella di un fotografo professionista a costo zero, sempre da Firenze arriva una nuova proposta lavorativa destinata a far discutere. L'inserzione, apparsa sulla piattaforma Kijiji, è stata pubblicata da un'anonima testata online di Firenze. Il profilo professionale richiesto è quello di un "articolista dalla conoscenza poliedrica e dalla grande velocità di lettura e di scrittura di notizie."

Il candidato, riporta sempre l'annuncio, "dovrà visitare costantemente le principali fonti d'informazione (tgcom mediaset, eurosport yahoo, ansa, adnkronos, games.it, la repubblica, etc.), leggere velocemente le notizie che sembrano più interessanti per il grande pubblico, e riscriverle sotto forma di articoli di una lunghezza di almeno 500 parole."

Un modus operandi decisamente controverso, per una mole di lavoro insostenibile: almeno 500 articoli al mese, ovvero 100 pezzi mensili per gli argomenti più disparati: sport, spettacolo, economia, informatica, politica. L'obiettivo, si legge sempre nell'annuncio, è quello di "riscrivere solo le notizie veramente più ricercate dal grande pubblico e quindi di fare già per i lettori un'operazione di selezione e rewriting."

Il compenso, infine, sarà stabilito in base al traffico prodotto da ogni articolo redatto: il guadagno dell'articolista, infatti, "sarà direttamente proporzionale all'audience che riceveranno i suoi articoli." Maggiore sarà il traffico creato da un pezzo, dunque, maggiori saranno i ricavi pubblicitari e di conseguenza il compenso per il redattore. "Nessun facile guadagno" - si legge ancora nel testo -"Si tratta di un vero lavoro meritocratico ove chi ha le qualità può guadagnare davvero bene."

Assolutamente vietate le "risposte generaliste" o le richieste di ulteriori informazioni sull'annuncio, ammonisce l'inserzionista, mentre viene specificato che "tali articoli non dovranno mai essere pubblicati su altre fonti d'informazione (di qualunque formato siano) e dal momento della pubblicazione diverranno proprietà della nostra testata giornalistica."