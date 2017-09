Terza corsia della A11 Firenze-Pistoia, progetto ancora fermo

La conferenza dei servizi prende tempo sulla terza corsia dell'autostrada A11 fra Pistoia e Firenze. Niente di fatto nella riunione di ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra Comuni interessati, Regione e Ministero. Un'altro incontro è stato fissato per l'8 novembre.

Il progetto prevede un ampliamento dell'attuale carreggiata della A11 nel tratto tra Firenze e Pistoia: 27 chilometri di lavori per un costo di circa 3 miliardi di euro.

L'opera però è contestata da più parti. Quando un anno fa Autostrade per l'Italia aveva iniziato le pratiche per l'esproprio dei terreni, in vista dell'inizio dei lavori, ci furono molte proteste da parte dei proprietari degli appezzamenti. "Questo progetto vecchio di 20 anni contiene criticità che non possono essere sottovalutate - ha dichiarato Sinistra Italiana in una nota -. Avrà un forte impatto ambientale ed è frutto di un'idea di mobilità superata. Quest'opera non può essere prioritaria per la Toscana e le folli risorse previste è molto più utile investirle nella cura del territorio e contro i dissesti idrogeologici".