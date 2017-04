Terrorismo, Pasqua blindata: agenti speciali mischiati tra la folla

Sarà una Pasqua 'blindata' quella che ci attende domenica, 16 aprile, a Firenze. Oltre al dispiegamento di uomini in divisa di polizia, carabinieri ed esercito, saranno dispiegate in città anche unità speciali.

Particolare attenzione sarà dedicata ai monumenti e alle piazze storiche, oltre ai luoghi di maggiore assembramento di turisti (nei giorni di Pasqua e Pasquetta si va verso il solito pienone).

Misure eccezionali saranno prese per la cerimonia dello scoppio del Carro, prevista al Duomo per le ore 11 (qui il programma completo). Mescolati alla folla ci saranno in borghese uomini dell'intelligence, assieme ad unità speciali dell'antiterrorismo e squadre cinofili, con cani addestrati alla ricerca di esplosivi. Gli artificieri saranno pronti ad intervenire, su alcuni punti strategici si posizioneranno dei tiratori scelti.

Misure di sicurezza eccezionali anche per tutti i luoghi di culto e per l'arcivescovo Giuseppe Betori, che domenica mattina celebrerà la messa pasquale al Duomo. L'innalzamento del livello di allerta è stato 'suggerito' dal ministero dell'interno.