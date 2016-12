Terrorismo: Capodanno a Firenze con i controlli anti-Tir

A Firenze non c'è nessuna particolare allerta terrorismo rispetto alle altre città. Però nel capoluogo toscano, come in molti altri luoghi d'Europa, dopo l'attentato di Berlino scatteranno le misure anti-Tir. E' quanto rivela oggi un articolo di Repubblica Firenze, secondo cui accessi alla ztl e alle aree pedonali del centro storico saranno sorvegliati in modo attento e sistematico

In alcuni punti ci saranno presìdi fissi, in altri frequenti passaggi di pattuglie: lo stato sarà quello di massima allerta, con un occhio in più a vietare l'ingresso in città di tutti i veicoli non autorizzati. Secondo quanto riferisce La Repubblica, i varchi di accesso alla città saranno controllati già dalla mattina del 31. Le verifiche andranno avanti per tutta la giornata. In queste ore si stanno definiendo nel dettaglio i luoghi da tenere maggiormente sotto controllo.